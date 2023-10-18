Домохозяйствам, которым было определено право на жилищную субсидию в сентябре 2023 года, в том числе у кого размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн, органами Пенсионного фонда Украины в октябре будет произведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон без необходимости обращаться за ней. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Субсидии на отопительный сезон продлят автоматически
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Право таких домохозяйств на получение жилищной субсидии не пересматривается, оно определено в мае 2023 г. на период до апреля 2024 г. включительно.
Какие доходы учитываются
Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период доходы учитываются за I — II кварталы 2023 года в соответствии с нормами Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины
При этом при расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.
Субсидия за октябрь: 15 дней без отопления и 16 дней с отоплением
Размер жилищной субсидии за октябрь исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября. То есть услуга отопления жилого помещения рассчитывается на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставляется.
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Если раньше субсидию не получали
Если граждане, не получавшие жилищную субсидию летом или которым было отказано в ее назначении на неотапливаемый период, обратятся по ее назначению в период до 30 ноября 2023 года, жилищная субсидия будет назначена с октября 2023 года.
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