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18 октября 2023, 16:36 Читати українською

Субсидии на отопительный сезон продлят автоматически

Домохозяйствам, которым было определено право на жилищную субсидию в сентябре 2023 года, в том числе у кого размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн, органами Пенсионного фонда Украины в октябре будет произведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон без необходимости обращаться за ней. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Домохозяйствам, которым было определено право на жилищную субсидию в сентябре 2023 года, в том числе у кого размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн, органами Пенсионного фонда Украины в октябре будет произведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон без необходимости обращаться за ней.
Фото: napensii.ua

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Право таких домохозяйств на получение жилищной субсидии не пересматривается, оно определено в мае 2023 г. на период до апреля 2024 г. включительно.

Какие доходы учитываются

Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период доходы учитываются за I — II кварталы 2023 года в соответствии с нормами Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632.

При этом при расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Субсидия за октябрь: 15 дней без отопления и 16 дней с отоплением

Размер жилищной субсидии за октябрь исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября. То есть услуга отопления жилого помещения рассчитывается на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставляется.

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Если раньше субсидию не получали

Если граждане, не получавшие жилищную субсидию летом или которым было отказано в ее назначении на неотапливаемый период, обратятся по ее назначению в период до 30 ноября 2023 года, жилищная субсидия будет назначена с октября 2023 года.

Источник: Минфин
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