Рада одобрила основу предложения в бюджет на 2024 год

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«За» проголосовало 254 депутата.

Далее рассмотрение 1600+ поправок и затем голосование в целом по выводам комитета. Ставить сейчас будут около 400 правок и такое голосование будет завтра. И когда выводы будут приняты в целом, то это называется первое чтение по Бюджету", — пояснил Железняк.

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