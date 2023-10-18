Парламент проголосовал за основу за выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год. Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Рада одобрила основу предложения в бюджет на 2024 год
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«За» проголосовало 254 депутата.
Далее рассмотрение 1600+ поправок и затем голосование в целом по выводам комитета. Ставить сейчас будут около 400 правок и такое голосование будет завтра. И когда выводы будут приняты в целом, то это называется первое чтение по Бюджету", — пояснил Железняк.
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Источник: Минфин
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