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18 октября 2023, 14:31 Читати українською

Байден будет просить $100 миллиардов для помощи Украине и Израилю — Bloomberg

Президент США Джо Байден планирует обратиться в Конгресс с дополнительным запросом о выделении около $100 млрд, который будет включать оборонную помощь Израилю и Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Президент США Джо Байден планирует обратиться в Конгресс с дополнительным запросом о выделении около $100 млрд, который будет включать оборонную помощь Израилю и Украине.
Фото: wikipedia.org

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Кроме того, пакет помощи будет включать финансирование охраны границы и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, в частности, Тайваню.

Решение просить Конгресс о выделении комплексного пакета направлено на то, чтобы заручиться поддержкой республиканцев, выступающих против увеличения помощи Украине.

В то же время, решение включить финансирование охраны границы также может помочь получить поддержку республиканцев, которые уже давно связывают дополнительную иностранную помощь с решением проблемы наплыва мигрантов в США.

Собеседник агентства отметил, что детали пакета все еще обрабатываются и что сумма будет покрывать целый финансовый год.

Предыдущий запрос Белого дома, предусматривавший помощь Украине на сумму $24 млрд, охватывал только трехмесячный период.

Читайте также: Израиль просит у США срочную помощь на $10 миллиардов — The New York Times

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что ожидает, что администрация пошлет запрос «до конца этой недели» и что он будет включать военную, дипломатическую, разведывательную и гуманитарную помощь для Израиля.

«Мы хотели бы получить дополнительный пакет как можно скорее, потому что потребности велики как в Израиле, так и в Украине», — сказал он.

Однако любой запрос от Белого дома должен быть первоначально одобрен Палатой представителей, но Палата не сможет этого сделать без избрания нового спикера.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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