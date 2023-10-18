Суд отменил арест акций Киевстара и lifecell, кроме долей российских олигархов

Шевченковский районный суд Киева уточнил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается только контролируемых российскими олигархами долей. Об этом говорится в постановлении суда от 13 октября, которое есть в распоряжении ЭП.

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В соответствии с решением суда за 4 октября был наложен арест на арест на корпоративные права в виде 100% уставного капитала ООО «Лайфселл» и

99,99% уставного капитала ЧАО «Киевстар».

Однако через несколько дней из Офиса генпрокурора в суд обратились снова, заявив об описании в решении.

«Оказалось, что нужно было наложить арест только на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% уставного капитала Киевстара, то есть части принадлежащих структурам, связанным с LetterOne», — объясняет издание.

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