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18 октября 2023, 13:52 Читати українською

Суд отменил арест акций Киевстара и lifecell, кроме долей российских олигархов

Шевченковский районный суд Киева уточнил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается только контролируемых российскими олигархами долей. Об этом говорится в постановлении суда от 13 октября, которое есть в распоряжении ЭП.

Шевченковский районный суд Киева уточнил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается только контролируемых российскими олигархами долей.
Фото: depositphotos

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В соответствии с решением суда за 4 октября был наложен арест на арест на корпоративные права в виде 100% уставного капитала ООО «Лайфселл» и
99,99% уставного капитала ЧАО «Киевстар».

Однако через несколько дней из Офиса генпрокурора в суд обратились снова, заявив об описании в решении.

«Оказалось, что нужно было наложить арест только на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% уставного капитала Киевстара, то есть части принадлежащих структурам, связанным с LetterOne», — объясняет издание.

Читать: В деле Фридмана суд арестовал активы еще одного оператора — lifecell

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Отмечается, что суд удовлетворил просьбу прокурора и поправил описку. В остальной части судебное решение осталось по-прежнему.

Источник: Минфин
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