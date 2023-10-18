Спроса на создание новых банков пока в Украине нет. В последние пять лет Национальный банк не получил ни одного пакета документов. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, передает Интерфакс-Украина.
Спрос на открытие новых банков: За последние пять лет НБУ не получил ни одного пакета документов
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«Количество обращений от небанковских игроков тоже на низком уровне, в то же время спрос выше по сравнению с 2022 годом», — сказал он в интервью агентству.
Олейник уточнил, что с начала этого года Нацбанк получил более двух десятков обращений: большинство от финкомпаний и лизингодателей, есть также страховые компании, тогда как в прошлом году было всего шесть заявлений.
«Из них половина отклонена, остальные еще на рассмотрении», — добавил он.
По словам замглавы НБУ, спрос на перелицензирование участников платежного рынка на получение лицензии на предоставление финансовых платежных услуг также возрос.
С начала года за такой лицензией обратилось 70 небанковских учреждений, 55 из них обращались несколько раз.
Комментарии - 2
Сейчас понятно что банк — это вложить 100 миллионов сразу и 50 миллионов каждый месяц. А будет ли прибыль — это как повезет.
Нафиг инвестору это ? проще сайты с легким *** лепить на манер онлифанса. и дешево и прибыльно. Или коноплю выращивать.