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18 октября 2023, 12:52 Читати українською

Спрос на открытие новых банков: За последние пять лет НБУ не получил ни одного пакета документов

Спроса на создание новых банков пока в Украине нет. В последние пять лет Национальный банк не получил ни одного пакета документов. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, передает Интерфакс-Украина.

Спроса на создание новых банков пока в Украине нет.
Фото:depositphotos

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«Количество обращений от небанковских игроков тоже на низком уровне, в то же время спрос выше по сравнению с 2022 годом», — сказал он в интервью агентству.

Олейник уточнил, что с начала этого года Нацбанк получил более двух десятков обращений: большинство от финкомпаний и лизингодателей, есть также страховые компании, тогда как в прошлом году было всего шесть заявлений.

«Из них половина отклонена, остальные еще на рассмотрении», — добавил он.

По словам замглавы НБУ, спрос на перелицензирование участников платежного рынка на получение лицензии на предоставление финансовых платежных услуг также возрос.

С начала года за такой лицензией обратилось 70 небанковских учреждений, 55 из них обращались несколько раз.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+12
yarg
yarg
18 октября 2023, 13:03
#
Период , когда новый банк можно было открыть , продав старые жигули — закончился.
Сейчас понятно что банк — это вложить 100 миллионов сразу и 50 миллионов каждый месяц. А будет ли прибыль — это как повезет.
Нафиг инвестору это ? проще сайты с легким *** лепить на манер онлифанса. и дешево и прибыльно. Или коноплю выращивать.
+
0
jakiro
jakiro
18 октября 2023, 14:03
#
Потім нацбанк прийде і впаяє штраф на 150 мільйонів за погушення фінмону
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