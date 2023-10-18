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18 октября 2023, 12:23 Читати українською

76% бизнесов повышают уровень заработной платы — исследование рынка труда Украины

Европейская Бизнес Ассоциация провела очередное исследование рынка труда, чтобы определить или изменились и как основные тенденции во время военного положения по персоналу, которыми запланированы изменения в контексте повышения/сокращения зарплат на 2024, каково отношение к дистанционной работе, планы компаний относительно работников, что находятся за границей и т. д.

Европейская Бизнес Ассоциация провела очередное исследование рынка труда, чтобы определить или изменились и как основные тенденции во время военного положения по персоналу, которыми запланированы изменения в контексте повышения/сокращения зарплат на 2024, каково отношение к дистанционной работе, планы компаний относительно работников, что находятся за границей и т.
Фото: pixabay.com

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Изменения по персоналу в 2023 году

В частности, представители бизнеса отметили, что в 2023 году в их компаниях произошли следующие основные изменения:

  • 76% респондентов сообщили о повышении уровня заработной платы;
  • 51% респондентов сообщили об увеличении функционала и найме новых работников;
  • 21% респондентов сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала;
  • 8% респондентов сообщили о сокращении персонала;
  • 4% респондентов проинформировали о замораживании бонусов и премиальных выплат;
  • 1,5% респондентов проинформировали об уменьшении уровня заработной платы.

В то же время, компании продолжают поддерживать своих работников, понимая, что люди — сердце бизнеса. Почти все компании выплачивают в полном объеме зарплаты (97%), большинство также платят бонусы и премии (85%), половина оказывает психологическую поддержку работникам (53%) и почти половина организует образовательные курсы для работников (47%).

Среди менее популярных вещей — уплата налогов за находящихся за рубежом работников, международные программы медицинского страхования для работников, компенсации электроэнергии/интернета/части расходов на аренду жилья.

На вопрос об изменениях в 2024 году по персоналу компании заявили о:

  • увеличение уровня заработной платы (72% респондентов);
  • увеличение численности работников (41% респондентов);
  • увеличение бюджетов на обучение и развитие (32% респондентов);
  • выход на другие рынки и поиск новых партнеров (30% респондентов);
  • перераспределение функций работников в направлении мультифункциональности (10% респондентов).

Планы по 2024 году

В планах большинства бизнесов на следующий год — расширение штата.

Так, 65% бизнесов планируют открываться вакансии в 2024 году. Кстати, более 80% бизнесов не планируют сокращать численность персонала (возможно сокращение в 5%).

93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы.

29% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 10 — 15%.

12% HR специалистов отметили, что у них компания планируется увеличение уровня заработной платы на 5 -10%.

10% HR специалистов отметили, что у них компания планируется увеличение уровня заработной платы на 15−20%.

Только 2% респондентов написали, что у компании запланировано увеличение уровня зарплаты на более чем 20%.

Для информации о зарплатах в 2023 году: 47% компаний имели повышение уровня заработной платы на 10−15%. 26% имели повышение уровня заработной платы на 15−20%. 8% - больше чем на 20%. 8% - менее чем на 10%.

Удаленная работа

61% участников имеют возможность работать дистанционно (28% утверждают, что опция доступна всем работникам), у 11% такой возможности нет.

Категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно:

  • сотрудники склада и производства;
  • сотрудники торговых точек (непосредственно в магазине);
  • банковские специалисты: работники отделений, инкассации, кассы перерасчета;
  • технический персонал: уборщица, водитель, охранник;
  • административный персонал: секретарь, офис-менеджер;
  • механик, мастер-приемщик;
  • директор/заместитель директора, главный бухгалтер;
  • менеджер по продажам;
  • работники логистической сферы;
  • медицинские работники и лаборатории;
  • юристы судебной и уголовной практик;
  • руководители, обязанные подписывать бумажные документы;
  • менеджер по обслуживанию клиентов;
  • IТ-специалист и HR-менеджер;
  • менеджмент среднего и высшего звена.

Работники за границей

33% бизнесов сообщили, что имеют не более 5% работников за границей. А в 19% бизнесов все работники компании сейчас проживают и работают в Украине.

Среди популярных стран, где проживают сотрудники компаний, были названы следующие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.

В то же время, почти половина респондентов сообщила (49%), что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. 34% отметили, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 17% респондентов сообщили, что компания планирует возвращать не все категории работников.

Общая ситуация с кадрами

Отдельным блоком шли вопросы, касающиеся нехватки кадров, поскольку, в общем, звучит все больше информации о том, что бизнес уже испытывает нехватку кадров.

Так, 55% компаний нам подтвердили, что уже испытывают нехватку кадров, 33% отметили, что испытывают это частично и еще 12% пока не испытывают недостатка.

Какие вакансии по мнению HR сообщества сложнее всего закрыть. Это, в частности:

  • менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);
  • специалист узкого профиля;
  • специалист по знанию английского языка;
  • маркетолог, ИТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;
  • юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
  • инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
  • слесарь, механик;
  • производственный персонал;
  • рабочие магазина: повар, пекарь, разработчик рыбы;
  • обслуживающий персонал.

В целом же HR специалисты выделили следующие проблемы на рынке труда Украины:

  • дефицит талантов;
  • мобилизация;
  • желание работать отделено;
  • отток квалифицированных кадров за границу;
  • выгорание и усталость сотрудников;
  • украинский бизнес продолжает работать в «сером» или «черном» поле, что не очень привлекает возвращение выехавшего населения;
  • диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса;
  • низкий уровень заработной платы;
  • нехватка специалистов со знанием английского языка;
  • со стороны HR отделов: эйджизм и предвзятость по поводу гендерных ролей;
  • официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным).

В то же время, и работники пытаются себя поддерживать: работать с психологом, рисовать, изучать историю, заниматься йогой или вышивать, волонтерить, проводить больше времени с семьей и друзьями, и тому подобное.

Какие же навыки нужны будут в 2024—2025 годах

  • стресс-менеджмент;
  • многозадачность;
  • адаптивность и гибкость;
  • эмоциональный интеллект;
  • готовность учиться;
  • знание иностранных языков;
  • работа с новыми технологиями;
  • критическое мышление;
  • work-life balance и понимание первых сигналов выгорания;
  • эффективная коммуникация;
  • управление переменами.

Исследование

В исследовании принял участие 131 специалист по сфере управления персоналом (37% руководители департамента, 32% менеджеры среднего звена, 26% топ менеджмент, 5% младший персонал).

Более 70% участников данного исследования представят международный бизнес. 48% компаний являются представителями крупного бизнеса, 44% среднего бизнеса и 8% малого бизнеса.

Наибольшее количество участников исследования представляют оптовую и розничную торговлю, финансовые услуги (страховые, банковские, ценные бумаги), фармацевтический сектор, специализированные консультационные услуги (юридические, аудиторские, маркетинговые, рекрутинговые и т. п.).

Источник: Минфин
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