76% бизнесов повышают уровень заработной платы — исследование рынка труда Украины

Европейская Бизнес Ассоциация провела очередное исследование рынка труда, чтобы определить или изменились и как основные тенденции во время военного положения по персоналу, которыми запланированы изменения в контексте повышения/сокращения зарплат на 2024, каково отношение к дистанционной работе, планы компаний относительно работников, что находятся за границей и т. д.

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Изменения по персоналу в 2023 году

В частности, представители бизнеса отметили, что в 2023 году в их компаниях произошли следующие основные изменения:

76% респондентов сообщили о повышении уровня заработной платы;

51% респондентов сообщили об увеличении функционала и найме новых работников;

21% респондентов сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала;

8% респондентов сообщили о сокращении персонала;

4% респондентов проинформировали о замораживании бонусов и премиальных выплат;

1,5% респондентов проинформировали об уменьшении уровня заработной платы.

В то же время, компании продолжают поддерживать своих работников, понимая, что люди — сердце бизнеса. Почти все компании выплачивают в полном объеме зарплаты (97%), большинство также платят бонусы и премии (85%), половина оказывает психологическую поддержку работникам (53%) и почти половина организует образовательные курсы для работников (47%).

Среди менее популярных вещей — уплата налогов за находящихся за рубежом работников, международные программы медицинского страхования для работников, компенсации электроэнергии/интернета/части расходов на аренду жилья.

На вопрос об изменениях в 2024 году по персоналу компании заявили о:

увеличение уровня заработной платы (72% респондентов);

увеличение численности работников (41% респондентов);

увеличение бюджетов на обучение и развитие (32% респондентов);

выход на другие рынки и поиск новых партнеров (30% респондентов);

перераспределение функций работников в направлении мультифункциональности (10% респондентов).

Планы по 2024 году

В планах большинства бизнесов на следующий год — расширение штата.

Так, 65% бизнесов планируют открываться вакансии в 2024 году. Кстати, более 80% бизнесов не планируют сокращать численность персонала (возможно сокращение в 5%).

93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы.

29% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 10 — 15%.

12% HR специалистов отметили, что у них компания планируется увеличение уровня заработной платы на 5 -10%.

10% HR специалистов отметили, что у них компания планируется увеличение уровня заработной платы на 15−20%.

Только 2% респондентов написали, что у компании запланировано увеличение уровня зарплаты на более чем 20%.

Для информации о зарплатах в 2023 году: 47% компаний имели повышение уровня заработной платы на 10−15%. 26% имели повышение уровня заработной платы на 15−20%. 8% - больше чем на 20%. 8% - менее чем на 10%.

Удаленная работа

61% участников имеют возможность работать дистанционно (28% утверждают, что опция доступна всем работникам), у 11% такой возможности нет.

Категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно:

сотрудники склада и производства;

сотрудники торговых точек (непосредственно в магазине);

банковские специалисты: работники отделений, инкассации, кассы перерасчета;

технический персонал: уборщица, водитель, охранник;

административный персонал: секретарь, офис-менеджер;

механик, мастер-приемщик;

директор/заместитель директора, главный бухгалтер;

менеджер по продажам;

работники логистической сферы;

медицинские работники и лаборатории;

юристы судебной и уголовной практик;

руководители, обязанные подписывать бумажные документы;

менеджер по обслуживанию клиентов;

IТ-специалист и HR-менеджер;

менеджмент среднего и высшего звена.

Работники за границей

33% бизнесов сообщили, что имеют не более 5% работников за границей. А в 19% бизнесов все работники компании сейчас проживают и работают в Украине.

Среди популярных стран, где проживают сотрудники компаний, были названы следующие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.

В то же время, почти половина респондентов сообщила (49%), что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. 34% отметили, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 17% респондентов сообщили, что компания планирует возвращать не все категории работников.

Общая ситуация с кадрами

Отдельным блоком шли вопросы, касающиеся нехватки кадров, поскольку, в общем, звучит все больше информации о том, что бизнес уже испытывает нехватку кадров.

Так, 55% компаний нам подтвердили, что уже испытывают нехватку кадров, 33% отметили, что испытывают это частично и еще 12% пока не испытывают недостатка.

Какие вакансии по мнению HR сообщества сложнее всего закрыть. Это, в частности:

менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);

специалист узкого профиля;

специалист по знанию английского языка;

маркетолог, ИТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

производственный персонал;

рабочие магазина: повар, пекарь, разработчик рыбы;

обслуживающий персонал.

В целом же HR специалисты выделили следующие проблемы на рынке труда Украины:

дефицит талантов;

мобилизация;

желание работать отделено;

отток квалифицированных кадров за границу;

выгорание и усталость сотрудников;

украинский бизнес продолжает работать в «сером» или «черном» поле, что не очень привлекает возвращение выехавшего населения;

диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса;

низкий уровень заработной платы;

нехватка специалистов со знанием английского языка;

со стороны HR отделов: эйджизм и предвзятость по поводу гендерных ролей;

официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным).

В то же время, и работники пытаются себя поддерживать: работать с психологом, рисовать, изучать историю, заниматься йогой или вышивать, волонтерить, проводить больше времени с семьей и друзьями, и тому подобное.

Какие же навыки нужны будут в 2024—2025 годах

стресс-менеджмент;

многозадачность;

адаптивность и гибкость;

эмоциональный интеллект;

готовность учиться;

знание иностранных языков;

работа с новыми технологиями;

критическое мышление;

work-life balance и понимание первых сигналов выгорания;

эффективная коммуникация;

управление переменами.

Исследование

В исследовании принял участие 131 специалист по сфере управления персоналом (37% руководители департамента, 32% менеджеры среднего звена, 26% топ менеджмент, 5% младший персонал).

Более 70% участников данного исследования представят международный бизнес. 48% компаний являются представителями крупного бизнеса, 44% среднего бизнеса и 8% малого бизнеса.