Курс валют на 18 октября: в обменниках доллар в покупке подорожал на две копейки

В среду, 18 октября, на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро не изменился в покупке, а в продаже подешевел на 3 копейки.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,15−38,20, евро — 40,40−40,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,40−36,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,51−38,53 грн/евро.

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