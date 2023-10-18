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18 октября 2023, 9:16 Читати українською

Обыски в офисе! FEST: В БЭБ назвали причину

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявили, что во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек. Предварительно ущерб нанесенный госбюджету оценивается более чем в 50 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявили, что во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек.
Фото: fest.lviv.ua

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Подробности

Около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна — официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая — неофициальная, заявляет следствие.

В сообщении БЭБ отмечается, что теневая зарплата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц. «Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, ЕСВ и НДФЛ. Предварительно ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн», — отметили в БЭБ.

Фото: esbu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212−1 У К Украины, в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере.

Кроме этого, по предварительной информации детективов БЭБ, упоминавшиеся заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис во Львове.

Фото: esbu.gov.ua

«При обыске в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях и т. д. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Справка

!FEST — это сеть ресторанов, основанная в 2007 году во Львове. !FEST принадлежат такие заведения, как: Театр пива «Правда», «Пьяная вишня» (19 ресторанов за рубежом и 52 заведения суммарно), «Реберня» (восемь заведений), Львовская мастерская шоколада (48), «Львовские площадки» (6), «Мазох-cafe».

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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0
Smehue4ki
Smehue4ki
18 октября 2023, 9:54
#
Я думаю, що таких випадків — ЗП на дві карти дуже багато в Україні
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0
Три літри
Три літри
18 октября 2023, 9:56
#
Бо держава вперто не хоче знижувати податки
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0
Stepan Ilchenko
Stepan Ilchenko
18 октября 2023, 11:27
#
18% подоходний це хіба багато?
+
+30
SamBB
SamBB
18 октября 2023, 9:55
#
У ВР так само є офіційна та неофіційна, якщо зайчики будуть лапки за правильні закони піднімати, але це другоє)))
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+15
Lamo
Lamo
18 октября 2023, 9:56
#
Ого, оце «відкриття» для себе БЕБ зробило!
Взагалі у нас більшість недержавних компаній так працює, бо намагаються мінімізувати операційні витрати.
А в державних компаніях цього не треба — там головне вкрасти все, на що виділили гроші.
+
0
nitrolog
nitrolog
18 октября 2023, 10:31
#
Еехх, !FEST вчасно не поділився і не заніс грошей кому треба ((
зроблю відкриття для БЕБ, майже усі приватні компанії так роблять і про це усі знають, можна заходити в кожні двері і знайдеш там ЗП у конверті
+
0
Philip92
Philip92
18 октября 2023, 10:42
#
«В сообщении БЭБ отмечается, что теневая зарплата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц.» Премию Дарвина их главбуху.
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0
messenger
messenger
18 октября 2023, 11:18
#
Напевне років 10−15 таке проходило, втратили пильність. А тут кінець буремного військового 2023 і БЭБ треба показати якусь роботу за рік ;-))))
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0
Gonza
Gonza
18 октября 2023, 11:38
#
Потренувались? Тепер ідіть в комфі, розетка, будь яка велика мережа аптек, і т.п і т.і…
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