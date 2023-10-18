Обыски в офисе! FEST: В БЭБ назвали причину

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявили, что во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек. Предварительно ущерб нанесенный госбюджету оценивается более чем в 50 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы БЭБ.

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Около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна — официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая — неофициальная, заявляет следствие.

В сообщении БЭБ отмечается, что теневая зарплата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц. «Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, ЕСВ и НДФЛ. Предварительно ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн», — отметили в БЭБ.

Фото: esbu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212−1 У К Украины , в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере.

Кроме этого, по предварительной информации детективов БЭБ, упоминавшиеся заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис во Львове.

Фото: esbu.gov.ua

«При обыске в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях и т. д. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора», — говорится в сообщении.

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