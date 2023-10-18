Обыски в офисе! FEST: В БЭБ назвали причину

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявили, что во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек. Предварительно ущерб нанесенный госбюджету оценивается более чем в 50 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы БЭБ.
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Подробности
Около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна — официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая — неофициальная, заявляет следствие.
В сообщении БЭБ отмечается, что теневая зарплата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц. «Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, ЕСВ и НДФЛ. Предварительно ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн», — отметили в БЭБ.
Фото: esbu.gov.ua
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212−1
Кроме этого, по предварительной информации детективов БЭБ, упоминавшиеся заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис во Львове.
Фото: esbu.gov.ua
«При обыске в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях
Справка
!FEST — это сеть ресторанов, основанная в 2007 году во Львове. !FEST принадлежат такие заведения, как: Театр пива «Правда», «Пьяная вишня» (19 ресторанов за рубежом и 52 заведения суммарно), «Реберня» (восемь заведений), Львовская мастерская шоколада (48), «Львовские площадки» (6), «Мазох-cafe».
Комментарии - 9
Взагалі у нас більшість недержавних компаній так працює, бо намагаються мінімізувати операційні витрати.
А в державних компаніях цього не треба — там головне вкрасти все, на що виділили гроші.
зроблю відкриття для БЕБ, майже усі приватні компанії так роблять і про це усі знають, можна заходити в кожні двері і знайдеш там ЗП у конверті