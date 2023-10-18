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18 октября 2023, 8:32 Читати українською

В «Дии» сгенерировали уже 213 жилищных сертификатов

В приложении «Дия» уже сгенерировано 213 жилищных сертификатов, за которые пострадавшие украинцы смогут приобрести новое жилье. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает Укринформ.

В приложении «Дия» уже сгенерировано 213 жилищных сертификатов, за которые пострадавшие украинцы смогут приобрести новое жилье.

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Что известно

Она отметила, что с 1 ноября заработает программа компенсаций по уничтоженному жилью. Шуляк подчеркнула, что в настоящее время в общинах работают более 330 комиссий, которые фиксируют факты уничтожения в результате боевых действий жилья и помогают гражданам генерировать жилищные сертификаты через Реестр поврежденного и разрушенного имущества.

Читайте: Компенсация за уничтоженное жилье: как получить деньги и жилищные сертификаты

«213 жилищных сертификатов на сумму более 440 миллионов гривен уже сгенерированы. Средняя стоимость жилищного сертификата — 1,9 миллиона гривен. С 1 ноября эти жилищные сертификаты можно будет обменивать на недвижимость», — уточнила народная депутат.

Напомним

В «Дии» продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые пострадавшие смогут приобрести новое жилье. Эти сертификаты можно использовать с ноября.

Источник: Минфин
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