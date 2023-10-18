В «Дии» сгенерировали уже 213 жилищных сертификатов

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Что известно

Она отметила, что с 1 ноября заработает программа компенсаций по уничтоженному жилью. Шуляк подчеркнула, что в настоящее время в общинах работают более 330 комиссий, которые фиксируют факты уничтожения в результате боевых действий жилья и помогают гражданам генерировать жилищные сертификаты через Реестр поврежденного и разрушенного имущества.

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«213 жилищных сертификатов на сумму более 440 миллионов гривен уже сгенерированы. Средняя стоимость жилищного сертификата — 1,9 миллиона гривен. С 1 ноября эти жилищные сертификаты можно будет обменивать на недвижимость», — уточнила народная депутат.

Напомним

В «Дии» продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые пострадавшие смогут приобрести новое жилье. Эти сертификаты можно использовать с ноября.