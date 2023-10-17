Национальный банк Украины установил на 17 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,3297 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
Курс валют НБУ: Доллар подешевел на три копейки
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Валютный рынок
НБУ на 17 октября установил официальный курс евро на уровне 38,28 грн.
К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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