Курс валют НБУ: Доллар подешевел на три копейки

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Валютный рынок

НБУ на 17 октября установил официальный курс евро на уровне 38,28 грн.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

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