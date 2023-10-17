Минфин на аукционе продал ОВГЗ всего на 9,22 миллиарда

Министерство финансов 17 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,2 млрд грн (в эквиваленте), что на 11,79 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 20,99 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

17 октября Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.