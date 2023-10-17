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17 октября 2023, 19:07 Читати українською

Кыргызстан ужесточил требования для проживания россиян — СМИ

Правительство Кыргызстана вслед за Казахстаном отменило практику визаран (visa-run), позволяющую иностранцам продлевать срок своего пребывания в стране, выезжая ненадолго за границу. Как сообщили в пресс-службе киргизского МИД, теперь для иностранных граждан введен безвизовый режим по принципу «60/120», пишет Цензор со ссылкой на российский Forbes.

Правительство Кыргызстана вслед за Казахстаном отменило практику визаран (visa-run), позволяющую иностранцам продлевать срок своего пребывания в стране, выезжая ненадолго за границу.

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Что это значит

То есть, при использовании безвизового режима въезда в страну на срок до 60 дней, повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предварительного выезда.

Исчисление сроков по принципу «60/120» будет применяться в отношении граждан, для которых установлен 60-дневный безвизовый режим. В отношении тех, кто может посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу «90/180».

С учетом изменений визовой практики МИД Кыргызстана призвал иностранцев заранее планировать свое пребывание на территории страны и при необходимости оформлять соответствующие разрешительные документы: вид на жительство, регистрацию, статус «кайрилман» (переселившиеся или желающие переселиться на территорию Киргизии этнические киргизы).

В конце января аналогичное решение приняло правительство Казахстана.

Источник: Минфин
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