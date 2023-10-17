Министр финансов говорит, что рост ВВП Украины до 5% в этом году вполне реален

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Как изменится ВВП Украины

«Все факторы плюс фактические поступления в бюджет формируют ожидания, что ВВП в этом году может достичь 4−5%», — отметил министр.

Он подчеркнул, что его прогноз, который сейчас составляет 4,7%, базируется на подсчетах Минэкономики и вполне достижим.

«Мы ориентируемся на результаты девяти месяцев с начала года. Есть достаточно положительная динамика экономической активности, возобновление экономических процессов», — пояснил Марченко.

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Кроме того, по его словам, в текущем году Украина получила высокий урожай, что определенным образом увеличивает перспективы. Решение проблем с инфляцией также придает позитива.

Кроме того, уровень потребления в стране пока достаточно высок. В то же время ритмическое поступление внешней поддержки позволяет иметь обнадеживающую перспективу до конца года, отметил министр.

Напомним

Согласно прогнозу МВФ, рост ВВП Украины ожидается на уровне 2%. В то же время в Фонде отмечают, что Украина восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и не исключают, что в течение следующих месяцев пересмотрят прогноз для Украины в лучшую сторону.