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17 октября 2023, 15:34 Читати українською

Европарламент поддержал создание Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро

На планерном заседании Европейского парламента в Страсбурге депутаты подавляющим большинством голосов поддержали предложения по созданию Украинского фонда в первом чтении. Об этом сообщает Укринформ.

На планерном заседании Европейского парламента в Страсбурге депутаты подавляющим большинством голосов поддержали предложения по созданию Украинского фонда в первом чтении.
Фото: depositphotos

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Что известно

Фонд должен включать 50 млрд евро финансовой помощи Украине на следующие четыре года. «За» проголосовали 515 депутатов, «против» высказались 45.

«Речь идет о длительном и амбициозном проекте, который мы начинаем прямо сейчас, даже когда война еще не закончилась, потому что мы готовы работать вместе с Украиной над ее европейским будущим. Мы поддерживаем Украину во время войны. Мы будем ее поддерживать и дальше — во время восстановления», — отметил накануне во время дебатов на планерном заседании ЕП докладчик Михаэль Галер.

В то же время, он подчеркнул необходимость «генерального плана, который должен быть разработан украинским правительством совместно с местными властями и гражданским обществом», а также согласованной законодательной работы с Верховной Радой.

Читайте: ЕС готовит многолетний план поддержки Украины более чем на 50 миллиардов евро — Мишель

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«Потому что эти деньги — не только ссуда, мы хотим видеть их в инвестиционных проектах, в совместных проектах и в частных инвестициях в экономику Украины», — добавил Галер.

«К этому плану будет добавлен длинный список реформ и инвестиций в определенные сроки. Наша цель — убедиться, что эти инвестиции будут направлены в экономику — цифровую, „зеленую“ и интегрированную с Европой. Чтобы украинцы имели достойные условия для жизни, мы планируем вместе наше будущее», — отметила еще одна докладчица Эйдер Гардиасабал Рубиал.

Она акцентировала внимание на том, что Украинский фонд должны пополнить также замороженные российские активы в Европе. Поэтому необходимо «разработать законодательную базу для введения механизма, предусматривающего конфискацию российских активов, которые пойдут на компенсацию причиненного жертвам агрессии ущерба».

Европейские депутаты рассчитывают закончить все формальности уже в этом году, чтобы финансовая поддержка началась в начале 2024 года.

Источник: Минфин
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