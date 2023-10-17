Европарламент поддержал создание Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Фонд должен включать 50 млрд евро финансовой помощи Украине на следующие четыре года. «За» проголосовали 515 депутатов, «против» высказались 45.

«Речь идет о длительном и амбициозном проекте, который мы начинаем прямо сейчас, даже когда война еще не закончилась, потому что мы готовы работать вместе с Украиной над ее европейским будущим. Мы поддерживаем Украину во время войны. Мы будем ее поддерживать и дальше — во время восстановления», — отметил накануне во время дебатов на планерном заседании ЕП докладчик Михаэль Галер.

В то же время, он подчеркнул необходимость «генерального плана, который должен быть разработан украинским правительством совместно с местными властями и гражданским обществом», а также согласованной законодательной работы с Верховной Радой.

Читайте: ЕС готовит многолетний план поддержки Украины более чем на 50 миллиардов евро — Мишель

673="320″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="320″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); font-size: 16px; background-color: rgb (255, 255, 255);">

«Потому что эти деньги — не только ссуда, мы хотим видеть их в инвестиционных проектах, в совместных проектах и в частных инвестициях в экономику Украины», — добавил Галер.

«К этому плану будет добавлен длинный список реформ и инвестиций в определенные сроки. Наша цель — убедиться, что эти инвестиции будут направлены в экономику — цифровую, „зеленую“ и интегрированную с Европой. Чтобы украинцы имели достойные условия для жизни, мы планируем вместе наше будущее», — отметила еще одна докладчица Эйдер Гардиасабал Рубиал.

Она акцентировала внимание на том, что Украинский фонд должны пополнить также замороженные российские активы в Европе. Поэтому необходимо «разработать законодательную базу для введения механизма, предусматривающего конфискацию российских активов, которые пойдут на компенсацию причиненного жертвам агрессии ущерба».

Европейские депутаты рассчитывают закончить все формальности уже в этом году, чтобы финансовая поддержка началась в начале 2024 года.