Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Об этом написал первый заместитель руководителя
Рада во втором чтении поддержала финмониторинг РЕРов
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Об этом написал первый заместитель руководителя
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«За» соответствующее решение проголосовало 276 народных депутатов.
«Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР. Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг», — пояснил Железняк.
Как он напомнил, редакция документа, утвержденная до второго чтения, отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана в качестве выполнения требований МВФ. Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Читайте: Финкомитет Рады переголосовал норму о проверках PEP
Напомним
Как писал «Минфин», 16 октября Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрел свое решение по законопроекту о финансовом мониторинге политически значимых лиц. Норму, которая помешает евроинтеграции, убрали.
21 сентября Рада приняла за основу законопроект о финмониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs).
В частности, законопроект № 9269-д предлагает создать реестр политически значимых лиц и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет).
Комментарии