Рада во втором чтении поддержала финмониторинг РЕРов

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Об этом написал первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram .

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«За» соответствующее решение проголосовало 276 народных депутатов.

«Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР. Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг», — пояснил Железняк.

Как он напомнил, редакция документа, утвержденная до второго чтения, отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана в качестве выполнения требований МВФ. Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

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Напомним

Как писал «Минфин», 16 октября Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрел свое решение по законопроекту о финансовом мониторинге политически значимых лиц. Норму, которая помешает евроинтеграции, убрали.

21 сентября Рада приняла за основу законопроект о финмониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs).

В частности, законопроект № 9269-д предлагает создать реестр политически значимых лиц и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет).