Налоговые проверки возвращаются: Рада сделала первый шаг

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«За» соответствующее решение отдали голоса 237 народных депутатов

«Согласно тексту, расширяется перечень проведения документальных плановых налоговых проверок с 1 ноября. Но дата, скорее всего, будет еще изменена», — отметил Железняк.

По его словам, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:

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В то же время не возвращаются проверки для ФЛП первой и второй группы, а также для предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

«Все проверки, открытые законопроектом № 8401 с августа 2023 года: табак, горючее, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги, остаются в приоритете», — подчеркнул Железняк.