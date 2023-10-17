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17 октября 2023, 14:15 Читати українською

Налоговые проверки возвращаются: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10016-д о возобновлении налоговых проверок с 1 ноября. Об этом написал первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram .

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10016-д о возобновлении налоговых проверок с 1 ноября.
Фото: depositphotos.com

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«За» соответствующее решение отдали голоса 237 народных депутатов

«Согласно тексту, расширяется перечень проведения документальных плановых налоговых проверок с 1 ноября. Но дата, скорее всего, будет еще изменена», — отметил Железняк.

По его словам, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:

  • имели в 2 раза большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
  • имели уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость менее 50% по отрасли;
  • годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.

Читайте: Кабмин одобрил отмену моратория на налоговые проверки

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В то же время не возвращаются проверки для ФЛП первой и второй группы, а также для предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

«Все проверки, открытые законопроектом № 8401 с августа 2023 года: табак, горючее, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги, остаются в приоритете», — подчеркнул Железняк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Sergio1963
Sergio1963
17 октября 2023, 14:46
#
Як здерти з народа гроші, так верховна зрада голосує більшістю. Як дізнатися в львівських прокурорів (створити якусь тск) звідки гроші на весілля за мільйон, так тишком-нишком це не їхня справа…
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0
Sergio1963
Sergio1963
17 октября 2023, 14:48
#
Де податкові перевірки для львівських прокурорів за весілля на мільйони доларів?!
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0
zerotoler
zerotoler
17 октября 2023, 15:39
#
Не на часі
+
0
Moonlighter
Moonlighter
17 октября 2023, 15:46
#
Еле проголосовали за открытие деклараций для чиновников — закон вступает в силу через почти 4 месяца, чтоб все успели развестись и переписать имущество.

Голосуют за возвращение проверок для бизнеса — закон вступает в силу через 2 недели.

Ну реально «слуги» народа)
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