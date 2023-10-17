Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10016-д о возобновлении налоговых проверок с 1 ноября. Об этом написал первый заместитель руководителя
Налоговые проверки возвращаются: Рада сделала первый шаг
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10016-д о возобновлении налоговых проверок с 1 ноября. Об этом написал первый заместитель руководителя
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«За» соответствующее решение отдали голоса 237 народных депутатов
«Согласно тексту, расширяется перечень проведения документальных плановых налоговых проверок с 1 ноября. Но дата, скорее всего, будет еще изменена», — отметил Железняк.
По его словам, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:
- имели в 2 раза большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
- имели уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость менее 50% по отрасли;
- годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.
Читайте: Кабмин одобрил отмену моратория на налоговые проверки
В то же время не возвращаются проверки для ФЛП первой и второй группы, а также для предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.
«Все проверки, открытые законопроектом № 8401 с августа 2023 года: табак, горючее, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги, остаются в приоритете», — подчеркнул Железняк.
Комментарии - 4
Голосуют за возвращение проверок для бизнеса — закон вступает в силу через 2 недели.
Ну реально «слуги» народа)