Кабмин одобрил отмену моратория на налоговые проверки

Кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок». Об этом рассказал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

► Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и закон „О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“, которыми предполагается, что с 1 октября 2023 года возобновляется проведение документальных (плановых и внеплановых) проверок, проведение которых было запрещено до прекращения или отмена военного, чрезвычайного положения на территории Украины», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий их проведения.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8401, возвращающий систему налогообложения в довоенное состояние. Закон вступил в силу с 1 августа 2023 года. Он является одним из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением о расширенном финансировании с МВФ.

Закон предусматривает с 1 августа отмену единого налога в 2% и частично — моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. С 1 октября возвращается ответственность за нарушение в области применения регистраторов расчетных операций (РРО).