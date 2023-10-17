Бернар Арно потерял место второго богатейшего человека в мире

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 октября 2023, 14:01 Читати українською

Бернар Арно потерял место второго богатейшего человека в мире

Миллиардер Бернар Арно потерял место второго богатейшего человека в мире из-за того, что распродажа акций предметов роскоши снизила его чистый капитал ниже, чем капитал Джеффа Безоса из Amazon.com Inc. Об этом пишет Bloomberg.

Миллиардер Бернар Арно потерял место второго богатейшего человека в мире из-за того, что распродажа акций предметов роскоши снизила его чистый капитал ниже, чем капитал Джеффа Безоса из Amazon.com Inc.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Арно является основателем и главным исполнительным директором LVMH, французского производителя роскоши, включающего такие бренды, как Louis Vuitton и Moet & Chandon. Его состояние упало на $6,8 миллиарда, когда компания сообщила о меньшем росте продаж.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Арно сейчас составляет $155,1 миллиарда, состояние Безоса оценивают в $156,3 миллиарда.

Напомним

В конце 2022 года Арно стал самым богатым человеком мира, опередив Илона Маска из Tesla Inc., поскольку акции технологических компаний испытывали затруднения в условиях высокой инфляции.

В мае Арно снова опустился на позицию ниже.

Читайте: Бернара Арно заподозрили в отмывании денег

«Потеря богатства Арно отражает низкие продажи товаров класса люкс в этом году на фоне охлаждения спроса со стороны уставших от инфляции потребителей в США и резкого экономического восстановления Китая. Акции LVMH упали примерно на 10% в Париже в течение трех дней после отчета о прибылях и упали на 1,9% за год», — пишет издание.

Безос и Маск выиграли от возобновления акций технологических компаний. В этом году Маск прибавил в свой капитал еще $96,8 миллиарда, поскольку акции Tesla выросли на 106%. С

Состояниие Безоса в этом году выросло на $49,3 миллиарда вместе с ростом акций Amazon на 58%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 29 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами