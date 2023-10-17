Миллиардер Бернар Арно потерял место второго богатейшего человека в мире из-за того, что распродажа акций предметов роскоши снизила его чистый капитал ниже, чем капитал Джеффа Безоса из Amazon.com Inc. Об этом пишет Bloomberg.
Бернар Арно потерял место второго богатейшего человека в мире
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Арно является основателем и главным исполнительным директором LVMH, французского производителя роскоши, включающего такие бренды, как Louis Vuitton и Moet & Chandon. Его состояние упало на $6,8 миллиарда, когда компания сообщила о меньшем росте продаж.
По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Арно сейчас составляет $155,1 миллиарда, состояние Безоса оценивают в $156,3 миллиарда.
Напомним
В конце 2022 года Арно стал самым богатым человеком мира, опередив Илона Маска из Tesla Inc., поскольку акции технологических компаний испытывали затруднения в условиях высокой инфляции.
В мае Арно снова опустился на позицию ниже.
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«Потеря богатства Арно отражает низкие продажи товаров класса люкс в этом году на фоне охлаждения спроса со стороны уставших от инфляции потребителей в США и резкого экономического восстановления Китая. Акции LVMH упали примерно на 10% в Париже в течение трех дней после отчета о прибылях и упали на 1,9% за год», — пишет издание.
Безос и Маск выиграли от возобновления акций технологических компаний. В этом году Маск прибавил в свой капитал еще $96,8 миллиарда, поскольку акции Tesla выросли на 106%. С
Состояниие Безоса в этом году выросло на $49,3 миллиарда вместе с ростом акций Amazon на 58%.
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