Бернара Арно заподозрили в отмывании денег

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Что известно

Прокурор Парижа заявил, что расследование началось в прошлом году.

Французская газета Le Monde сообщила, что Саркисов в 2018 году купил ряд объектов недвижимости в Куршевеле через компании-посредники, но конечным покупателем оказался Арно.

Утверждается, что главный исполнительный директор LVMH заплатил Саркисову около 20 млн евро за владение активами, тогда как Саркисов якобы получил от сделок прибыль в размере около 2 млн евро.

Как сообщает Le Monde, трансакции, вероятно, скрывают происхождение средств и личность конечного покупателя, Арно. Прокуратура Парижа отказалась комментировать подробности дела.

Напомним

Французский миллиардер Бернар Арно раньше был самым богатым человеком в мире после того, как опередил Илона Маска. Состояние Арно увеличилось с $48,6 млрд до $210,7 млрд в 2023 году.