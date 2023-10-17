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17 октября 2023, 13:41 Читати українською

В Украине снизились цены на бензин. Причина

Средняя цена на бензин А-95 в течение недели снизилась на 0,25 грн/л, до 47,5 грн/л, на А-92 — на 1,25 грн/л, до 44,25 грн/л. Об этом пишет enkorr .

Средняя цена на бензин А-95 в течение недели снизилась на 0,25 грн/л, до 47,5 грн/л, на А-92 — на 1,25 грн/л, до 44,25 грн/л.
Фото: depositphotos

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Как изменились цены

16 октября цена на А-95 находилась в пределах 45,00−50,5 грн/л, что на 0,75−1 грн/л ниже по сравнению с ценами, зафиксированными неделей ранее.

В западном и центральном регионах страны пятерку предлагали по самым низким ценам — 45−49,5 грн/л, дороже А-95 торговался в северном и южном регионах — за 45,25−50,5 грн/л.

За прошедшую неделю стоимость бензина А-95 на западной границе снизилась на 1,25 грн/л, до 45,25 грн/л, на южных пропускных пунктах цена «пятерки» просела на 0,5 грн/л, до 46, 25 грн/л.

По данным Консалтинговой группы «А-95», на 13 октября стоимость бензина в Средиземноморском регионе Европы уменьшилась на $11/т, до $800/т, в Северо-западном регионе — почти на $30/т, до $866/т, по сравнению с прошлым неделей.

Рынок бензина не обошел приостановку растаможивания топлива с молдавского и болгарского направлений с 5 октября. Кроме того, на поставках горючего отразились и очереди на границе.

По данным сервиса «є-Черга», на западной границе они составляют 9−10 дней, на северной — 6−11. Согласно оперативным данным, ожидаемые объемы поставок бензина уменьшились на 40% по сравнению с 6 октября.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
paulball
paulball
17 октября 2023, 13:51
#
Так в чем причина?
чому черги? ще агро сезон не скінчився
це що штучний дефіцит за рахунок паперів для подолання кордонів?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
17 октября 2023, 14:54
#
Интересно это где в Киеве можно купить А95 по 50 гривень?!
+
0
__ EK __
__ EK __
17 октября 2023, 15:30
#
Где? ОККО и Вог цены на месте
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