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17 октября 2023, 12:11 Читати українською

Израиль просит у США срочную помощь на $10 миллиардов — The New York Times

Израиль пригласил в США чрезвычайную помощь на $10 млрд. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника среди чиновников.

Израиль пригласил в США чрезвычайную помощь на $10 млрд.
Фото: eadaily.com

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Что известно

Законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, связывающий помощь Израилю с помощью Украины, средствами, выделенными на укрепление границы США и Мексики и Тайваню. Ранее речь шла в общей сложности о $2 млрд.

Конгрессмены обсуждают предоставление ЦАХАЛ запасных снарядов для системы ПВО «Железный купол», 155-мм артиллерийских боеприпасов, высокоточных бомб и комплектов JDAM для превращения обычных авиабомб в высокоточные снаряды, заявил лидер демократического большинства Чак Шумер.

Напомним

7 октября ХАМАС атаковал Израиль сначала ракетами, а затем вторгся на юг страны, убивая людей и захватывая заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию Железные мечи, нанеся удары по сектору Газа, в течение последующих дней удары стали более интенсивными.

В ночь на 8 октября Израиль заявил о возобновлении контроля за большинством населенных пунктов, куда проникли террористы ХАМАС. Кабинет Израиля объявил о состоянии войны впервые с 1973 года.

10 октября в Армии обороны Израиля заявили, что полностью восстановили контроль над границей с сектором Газа.

15 октября газета The New York Times написала, что Израиль перенес начало наземной операции в секторе Газа, которую планировали выходные, из-за неблагоприятных погодных условий.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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