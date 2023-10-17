Во вторник, 17 октября, на наличном рынке курс доллара по покупке вырос на 10 копеек, а в продаже на 8 копеек. Евро не изменился в покупке и в продаже.
Курс валют на 17 октября: Доллар на наличном рынке дорожает
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В обменниках доллар в покупке подорожал на 1 копейку, а в продаже не изменился. Курс евро прибавил 2 копейки в покупке и 9 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,55 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,12−38,20 евро — 40,35−40,59 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 36,45−36,47 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,41−38,42 грн/евро.
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