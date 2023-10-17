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17 октября 2023, 8:36 Читати українською

Из ПриватБанка уходит главная финансистка Анна Самарина

Приватбанк уволил Анну Самарину с должности заместителя председателя правления по вопросам финансов с 4 января 2024 года. Ее контракт должен был закончиться только в 2026 году. Соответствующее решение наблюдательный совет Приватбанка принял 13 октября.

Приватбанк уволил Анну Самарину с должности заместителя председателя правления по вопросам финансов с 4 января 2024 года.
Фото: forbes.ua

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Что известно

Наблюдательный совет Приватбанка удовлетворил заявление Анны Самариной об освобождении от должности по собственному желанию.

Совет расторг с ней трудовой контракт в соответствии со статьями 38 и 39 Кодекса законов о труде Украины.

Датой разрыва, то есть последним днем работы в банке, станет 4 января 2024 года.

Анна Самарина работает на этом посту с 1 января 2018 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+45
mlp711141
mlp711141
17 октября 2023, 8:50
#
Поддерживаю увольнение по этим статьям… Видимо совесть взяла своё… Удачи ей в поиске работы на другом поприще, подальше от этого горе-банка…
+
0
yarg
yarg
17 октября 2023, 9:41
#
Просто признайте , что в польше нет ничего сравнимого по сервису и технологичности.
бумажные документы , отсутствие мобильных приложений, проведение операций по 3 недели — это европа !
+
0
mlp711141
mlp711141
17 октября 2023, 10:15
#
У разных банков по разному. В банке где у меня счёт, всё мгновенно, но при этом нет мобильного приложения, а посмотреть баланс по карте — мне в соседний город ехать к банкомату, а если в кассу, то самое близкое — Освенцим…
+
+29
yarg
yarg
17 октября 2023, 10:16
#
Характеристика банка- «Все мгновенно. Но за деньгами нужно ехать в Освенцим».

распечатать и в рамочку.
+
0
mlp711141
mlp711141
17 октября 2023, 10:28
#
Деньги можно снять и в банкомате в ближайшем соседнем городе, а за выпиской по счёту нужно ехать в Освенцим.
+
+15
lohsuper
lohsuper
17 октября 2023, 9:47
#
Чувствует что не хочет служить в армии на передовой, поэтому пора валить
+
+73
yarg
yarg
17 октября 2023, 9:51
#
Кто ? Анна Самарина ?
уровень путтиботов падает… и на вас уже экономят ? :)
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