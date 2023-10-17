Приватбанк уволил Анну Самарину с должности заместителя председателя правления по вопросам финансов с 4 января 2024 года. Ее контракт должен был закончиться только в 2026 году. Соответствующее решение наблюдательный совет Приватбанка принял 13 октября.
Из ПриватБанка уходит главная финансистка Анна Самарина
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Что известно
Наблюдательный совет Приватбанка удовлетворил заявление Анны Самариной об освобождении от должности по собственному желанию.
Совет расторг с ней трудовой контракт в соответствии со статьями 38 и 39 Кодекса законов о труде Украины.
Датой разрыва, то есть последним днем работы в банке, станет 4 января 2024 года.
Анна Самарина работает на этом посту с 1 января 2018 года.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
бумажные документы , отсутствие мобильных приложений, проведение операций по 3 недели — это европа !
распечатать и в рамочку.
уровень путтиботов падает… и на вас уже экономят ? :)