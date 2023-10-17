Из ПриватБанка уходит главная финансистка Анна Самарина

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Что известно

Наблюдательный совет Приватбанка удовлетворил заявление Анны Самариной об освобождении от должности по собственному желанию.

Совет расторг с ней трудовой контракт в соответствии со статьями 38 и 39 Кодекса законов о труде Украины.

Датой разрыва, то есть последним днем работы в банке, станет 4 января 2024 года.

Анна Самарина работает на этом посту с 1 января 2018 года.