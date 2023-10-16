Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с рф

Контрольно-пропускные пункты (КПП) Виентули и Педедзе на границе Латвии с россией закрыты. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в интервью Латвийскому радио, сообщает «Европейская правда».

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Козловскис сообщил, что, согласно отчету начальника Пограничной службы Гунтара Пуятса, минувшая ночь прошла без инцидентов, а люди, прибывшие на КПП для пересечения границы, покинули их.

«Закрытие пограничных переходов прошло спокойно. С момента принятия латвийским правительством соответствующего решения (четверг, 12 октября) российские службы работали очень медленно — не скажу, что много, но все же люди скапливались в Виентуле», — рассказал он.

На КПП установлены бетонные блоки, преграждающие путь, при этом пункты не остались без визуального наблюдения. Пограничники из Виентули и Педедзе будут перенаправлены в другие КПП.