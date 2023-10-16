Binance сожгла токены BNB на сумму более $500 млн

Криптобиржа Binance провела очередное ежеквартальное сжигание более 2 млн токенов BNB, что по рыночной оценке составляет более $500 млн.

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Что известно

Процедура сжигания была проведена в рамках программ Auto-Burn и Pioneer Burn. Всего Binance планирует вдвое сократить изначальное предложение токенов BNB, оставив в рынке 100 млн токенов.



Так называемое сжигание технически представляет собой перевод заранее определенной суммы токенов на несуществующий адрес, что фактически навсегда выводит этот объем монет из оборота.

Подобный дефляционный механизм реализован у ряда других токенов, а для проектов с небольшой капитализацией часто служит мощным катализатором роста цены в краткосрочной перспективе.



В следующем квартале биржа планирует сжечь почти 2,2 млн токенов, сократив рыночное предложение, по оценке сервиса Bnbburn, примерно на $460 млн.

В прошлом квартале биржа Binance вывела из оборота почти 2 млн токенов BNB на сумму $484 млн.