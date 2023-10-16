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16 октября 2023, 13:37 Читати українською

В Украине прогнозируют существенный рост цен на основные продукты — яйца по 75 гривен за десяток

Стоимость нескольких продовольственных товаров может вырасти в ближайшем будущем. Прежде всего, речь идет о молочной продукции, фруктах и овощах. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Стоимость нескольких продовольственных товаров может вырасти в ближайшем будущем.
Фото:depositphotos

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«Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, стараются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются „растянуть“ реализацию до начала лета, когда цена будет выше», — отметил Александр Гайду.

По словам депутата, цены на овощи и фрукты будут постепенно расти на 5−10% каждого месяца. Что касается молочной продукции, то ее цена тоже вырастет, однако не критично — на 3−5%.

Александр Гайду также сообщил, что зимой стоит ожидать существенного удорожания куриных яиц. Цена может составить 75 гривен за 10 штук.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+44
Riojas
Riojas
16 октября 2023, 13:39
#
Так это каждый год, что нового он сообщил
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
16 октября 2023, 14:13
#
«что нового он сообщил»

Что повышение цен будет
и в этот зимний период
2023−2024 года…
+
+59
kadaad1988
kadaad1988
16 октября 2023, 14:04
#
Интересно, почему в Англии весь год стабильные цены на все сезонные продукты и многие из них даже дешевле, чем в Украине в сезон, не говоря уже про зимний период.
+
+29
Qwerty1999
Qwerty1999
16 октября 2023, 14:14
#
Импорт из южных стран евросоюза и северной африки…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 октября 2023, 14:21
#
Нічого вони не стабільні. Просто там різниця в пенсах, її не помітно, адже 2 пенси туди, два пенси сюди… а на наші то гривня туди, гривня сюди.
+
+100
Kankakee
Kankakee
16 октября 2023, 14:11
#
Як же так ви мені поясніть долар падає а ціни ростуть? 🙀 Давайте імпортувати яблуки з євросоюза і яйця теж там же у них стабільні ціни правда)
+
0
Kankakee
Kankakee
16 октября 2023, 14:36
#
Цікаво : за останні 10 хвилин у кожного з останніх п’яти коментарів появився рейтинг +14. (Тільки Скрудж макдак не встиг) Явно ж боти накручують 🤦
+
0
Bitcoin
Bitcoin
16 октября 2023, 15:25
#
В США яйца дешевле:)
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