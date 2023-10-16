В Украине прогнозируют существенный рост цен на основные продукты — яйца по 75 гривен за десяток

Стоимость нескольких продовольственных товаров может вырасти в ближайшем будущем. Прежде всего, речь идет о молочной продукции, фруктах и овощах. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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«Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, стараются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются „растянуть“ реализацию до начала лета, когда цена будет выше», — отметил Александр Гайду.

По словам депутата, цены на овощи и фрукты будут постепенно расти на 5−10% каждого месяца. Что касается молочной продукции, то ее цена тоже вырастет, однако не критично — на 3−5%.

Александр Гайду также сообщил, что зимой стоит ожидать существенного удорожания куриных яиц. Цена может составить 75 гривен за 10 штук.