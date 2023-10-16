Курс валют на 16 октября: Доллар на наличном рынке в покупке вырос на 10 копеек

В понедельник, 16 октября, на наличном рынке курс доллара по покупке вырос на 10 копеек, а в продаже на 2 копейки. Евро подешевело в покупке и продаже на 10 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар в покупке подорожал на 4 копейки, а в продаже подешевел на 2 копейки. Курс евро снизился на 8 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,16 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,13−38,16 евро — 40,27−40,56 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,36−36,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,30−38,32 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.