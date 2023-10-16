МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине

Международный валютный фонд объявил о запуске фонда развития способностей для Украины, на который доноры уже выделили $14 млн. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный в Facebook.

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Что известно о Фонде

«14 октября МВФ объявил о запуске Фонда развития способностей для Украины. Он охватит потребности реализации плана по развитию потенциала нашей страны, успешного осуществления реформ», — отметил Пышный.

Глава НБУ подчеркнул, что в двух последних меморандумах Украины с МВФ, в частности, говорится, что основной фокус будет на сохранении макроэкономической, внешней и финансовой стабильности для того, чтобы укрепить состоятельность Украины.

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Кроме того, в этом общем упражнении важны несколько направлений — международная финансовая помощь, реформирование украинской экономики, укрепление институциональной способности органов власти. И за каждым из них важными составляющими являются ритмичность, своевременность и полнота. Реформы в Украине и укрепление возможности должны происходить постоянно, без остановки, с привлечением наилучшего мирового опыта.

«МВФ еще раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины. В настоящее время доноры уже выделили $14 млн. Цель — собрать $65 млн», — заявил Пышный.