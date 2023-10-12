МВФ отметил три достижения Украины по стабилизации экономики

Международный валютный фонд в ходе подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) отметил по меньшей мере три важных достижения Украины, связанных со стабилизацией экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева во время пресс-конференции в Марракеше, передает Укринформ.

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«В этом (втором — ред.) пересмотре мы зафиксировали три очень важных достижения», — отметила глава Фонда.

Первым достижением, по словам Георгиевой, является возобновление экономического роста.

«Сейчас мы прогнозируем рост примерно до 3%. У нас был диапазон от 1% до 3%, и мы склоняемся к более высокому пределу этого диапазона», — пояснила Георгиева.

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Кроме того, показатель инфляции в Украине был приведен к однозначным цифрам, чего могут достичь не все экономики даже в мирное время. Глава МВФ подчеркнула, что уровень инфляции в Украине был высоким и снизился благодаря «продуманной политике».

Третьим достижением является то, что у Украины есть солидные международные резервы. Это позволило НБУ начать воплощение мер по управляемой гибкости обменного курса.

Георгиева напомнила о необходимости заметного прогресса с украинской стороны по контролю затрат. В частности, в Украине уже был принят закон, предусматривающий возобновление деклараций.

Глава Фонда подчеркнула, что МВФ работает с украинскими властями «над всеми аспектами» программы расширенного финансирования EFF. А также возобновил постоянную работу своего офиса в Киеве, и это «позволяет взаимодействовать с украинскими властями на ежедневной основе».