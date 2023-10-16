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16 октября 2023, 8:35 Читати українською

Комитет Рады рекомендовал одобрить бюджет 2024 года в первом чтении

Комитет Верховной Рады по бюджету на заседании рекомендовал депутатам одобрить проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении. Об этом сообщила председатель комитета по бюджету ВРУ Роксолана Пидласа.

Комитет Верховной Рады по бюджету на заседании рекомендовал депутатам одобрить проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении.
Фото: mind.ua

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Отмечается, что бюджетный Комитет с утра в воскресенье, 15 октября, рекомендовал бюджет-2024 к 1 чтению.

Рекомендуемые изменить

Среди существенных изменений, которые Правительство должно учесть при подготовке к 2 чтению:

  • в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№ 9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн;
  • дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в различных органах власти почти на 1,3 млрд грн;
  • направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных;
  • увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн также за счет сокращения капитальных расходов;
  • увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей на 62 млн грн;
  • сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропусках железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избегания неуплаты таможенных пошлин и платежей;
  • увеличить на 5 млн грн расходы на НСЗУ работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы;
  • выделить 376 млн грн на утилизацию жесткого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы;
  • добавить дополнительно 100 млн. грн. для осуществления научных исследований Национальной академией наук.

Читайте: Бюджет-2024: депутаты подали правок на 12,5 триллиона гривен

Кроме того, комитет рекомендует предоставить правительству поручение проработать 61 дополнительный вопрос, как следствие будет иметь дополнительную возможность увеличить доходную часть государственного бюджета и еще раз тщательно проанализировать расходы государственного бюджета на 2024 год, сократив неприоритетные и добавив средства на мероприятия, которые будут обоснованы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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