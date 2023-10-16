Как купить криптовалюту в Украине — пошаговое руководство для новичков

Сейчас мир криптовалют становится все более доступным и популярным. Крипта предоставлет уникальные возможности для инвесторов и пользователей. Если вы новичок и хотите узнать, как происходит покупка криптовалют в Украине, то вы попали по адресу. В этом пошаговом руководстве мы расскажем вам о различных способах покупки крипты кроме биржи, безопасном хранении и многом другом.

Что такое криптовалюта

Прежде чем мы погрузимся в мир крипты, давайте кратко разберемся, что это такое. Криптовалюта — это форма цифровой или виртуальной валюты, которая использует криптографию для обеспечения безопасности и контроля создания новых единиц. Крипто активы децентрализованы, что означает отсутствие центральных учреждений, таких как банки или правительства, которые могли бы контролировать их выпуск и транзакции.

Где и как можно купить крипту

Покупка криптовалюты в Украине может быть проще, чем вы думаете. Давайте рассмотрим различные способы и платформы, которые доступны для этого.

Обменники

Обменники криптовалют — это один из самых простых и быстрых способов купить крипту. В Украине есть большое количество обменных пунктов, онлайн и оффлайн, но для максимальной безопасности и удобства мы рекомендуем вам воспользоваться Obmify — самым надежным мониторингом обменников в Украине. На сайте Obmify вы найдете список лучших криптовалютных обменников с актуальными курсами. Просто выберите нужную валюту для операции покупки или обмена и следуйте инструкциям на сайте.

P2P-обмен

P2P-обмен (peer-to-peer) позволяет вам купить криптовалюту напрямую у других пользователей. Известные платформы для P2P-обмена включают криптовалютные биржи Binance и WhiteBit. На этих биржах вы можете найти продавцов, предлагающих криптовалюту (обычно Tether) в обмен на банковские переводы через ордер. P2P-платформа на криптовалютной бирже это не самый надежный способ покупки, так как никогда не знаешь происхождение денег, которые перечисляются тебе на карту. А найти потом человека с этого обмена — это гиблое дело.

Биржи

Биржи предоставляют широкий выбор криптовалютных активов и инструментов для торговли. В Украине и в Киеве в частности широко известны такие биржи:

Binance : Мировая биржа с широким выбором криптовалют и инструментов для торговли. Требуется регистрация и верификация аккаунта.

Kuna : Украинская биржа, предлагающая обширный выбор криптовалютных активов. Для начала торговли требуется регистрация и верификация.

WhiteBit : Украинская биржа с разными крипто инструментами. Требуется регистрация и верификация аккаунта.

Bybit: Криптовалютная биржа, специализирующаяся на торговле криптовалютными деривативами. Регистрация и верификация на бирже обязательны для доступа к функциям торговли.

Заведите кошелек на одной из этих бирж если хотите заниматься трейдингом.

Электронные кошельки

Электронные кошельки — это программы или устройства для хранения и управления вашей криптовалютой. Популярные кошельки включают Pioneer Wallet и AdvCash. После покупки криптовалюты на платформе вы можете перевести ее на свой кошелек для безопасного хранения. Обычно делают покупку стейблкоина типа Tether, а уже с его помощью покупают другие криптовалютные активы.

Необанки

Кроме традиционных банков, в Украине появляются новые игроки, предоставляющие криптовалютные услуги. Один из них — европейский Revolut. Эта финтех-платформа позволяет создавать мультивалютные кошельки и проводить обмен криптовалюты. Несмотря на то, что выбор необанковских криптовалютных услуг в Украине пока ограничен, появление таких игроков предоставляет новые возможности для украинских пользователей.

Как вычислять мошенников

Покупка криптовалюты также может быть связана с риском мошенничества. Вот несколько советов, как этого избежать:

Пользуйтесь проверенными платформами и обменниками, в том числе мониторингом Obmify, ведь на нем собраны только проверенные обменники

Проверяйте рейтинг и отзывы пользователей и продавцов как на мониторинге так и при P2P-обмене на бирже.

Не предоставляйте личную информацию или секретные ключи никому.

Храните свои криптовалютные деньги на надежных кошельках.

Виды криптовалют

Сегодня существует несколько основных категорий, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и назначением:

Биткоин (Bitcoin) : Это первая и самая известная криптовалюта, созданная Сатоши Накамото в 2009 году. Биткоин является цифровым золотом и используется в основном как средство сохранения стоимости и средство обмена. Кстати, выгодно купить Биткоин за гривну или Tether тоже можно через сервис Obmify.

Альткоины (Altcoins) : Это все криптовалюты, кроме биткоина. Альткоины представляют собой множество различных проектов и технологий. Примеры альткоинов включают Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) и многие другие.

Стейблкоины (Stablecoins) : Эта особая валюта привязана к стабильным активам, таким как доллар США, и служит для снижения волатильности. Примерами стейблкоинов являются Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Dai (DAI), но именно Tether является наиболее популярным.

Мемкоины (Meme Coins): Это криптовалюты, созданные в шутку и часто имеющие странные или юмористические названия. Примером может служить Dogecoin (DOGE), который начался как пародия на биткоин и стал популярным благодаря интернет-мемам.

Каждый тип обладает своей уникальной ценностью и предназначением, и инвесторы могут выбирать те, которые соответствуют их целям и стратегии.

Самые популярные монеты

Среди самых популярных монет можно выделить Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), ну и, конечно же, всеми любимый стейблкоин USDT (Tether).

Где можно расплачиваться криптой

Вы удивитесь, узнав сколько бизнесов в наши дни принимают крипту как форму оплаты за товары или услуги, и разговор не только в стейблкоине Tether. К примеру, посетите сайт BitcoinWide, где можно найти список бизнесов, принимающих крипту в Украине и по всему миру. Покупка за крипту — это реальность наших дней.

Заключение

Покупка крипты — это увлекательное и перспективное мероприятие, но помните о важности обучения и осторожности. Никогда не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять, и следуйте лучшим практикам безопасности. Успехов в мире крипты!