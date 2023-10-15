Число центимиллионеров за 20 лет выросло вдвое — исследование

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Где больше всего

Наибольшее количество центилионеров проживает в США — 38%, или 10 660 человек.

Далее с большим отрывом следует Китай (8% центимиллионеров, 2358). На третьем месте — Германия (около 4%, 1050).

Рейтинг городов возглавляет Нью-Йорк — здесь обосновались 775 человек с состоянием от $100 млн. На втором и третьем местах расположились Сан-Франциско (692) и Лос-Анджелес (504).

Среди европейских городов лидером стал Лондон (388), занявший четвертую позицию в общем списке, среди азиатских — следующий за британской столицей Пекин (365).

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Чем объясняется рост количества

Столь существенное увеличение количества центимиллионеров за 20 лет преимущественно объясняется низкими процентными ставками, которые сохранялись в течение длительного времени и привели к повышению стоимости материальных и нематериальных активов. Еще одной причиной явился экономический рост в США и Азии, считают эксперты.

Указанные факторы сыграли особенно заметную роль и в более чем пятикратном увеличении количества миллиардеров — до 2,6 тыс. в 2023 году против менее 500 в 2003 году.

Текущие изменения в экономической конъюнктуре, в частности, повышение процентных ставок, вероятно, приведут к замедлению темпов роста количества центимиллионеров.

В течение следующих десяти лет количество таких людей вырастет на 38%, примерно до 39 тыс., прогнозируют у Henley.