Пенсионный фонд направил 33 миллиарда гривен на пенсионные выплаты

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«По состоянию на 13 октября профинансировано: 33 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 6,9 млрд грн — через АО „Укрпочта“, 26,1 млрд грн — через уполномоченные банки; 742,8 млн грн — на выплату жилищных субсидий и льгот; 1621,2 млн грн — на страховые выплаты, в том числе на оплату больничных — 562,9 млн грн», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в октябре предоставлено 490 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним

Как писал Минфин, средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727,74 гривны или на 15,7% до 5 350,33 гривны.