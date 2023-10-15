Украина уже получила почти $33 миллиарда от стран G7 — Марченко

С начала большой войны страны G7 направили в госбюджет почти $33 млрд, что составляет более половины всего внешнего финансирования за этот период. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе встречи с министрами финансов стран G7.

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«С 24 февраля 2022 года G7 направили в государственный бюджет почти $33 млрд. Более половины всего внешнего финансирования за этот период», — отметил Марченко.

По словам министра финансов, льготное финансирование и гранты от стран G7 стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета и финансировании критически важных расходов.

Самые большие доноры

В целом с начала полномасштабного вторжения Минфин привлек в госбюджет $64,9 млрд внешнего финансирования. Крупнейшие доноры — ЕС, США, МВФ, Канада, Япония, Всемирный банк, Великобритания и Германия.

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