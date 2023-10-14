Ferrari разрешила покупать свои авто в США за криптовалюту

Итальянская компания Ferrari начала принимать оплату в криптовалюте за свои автомобили в США. Кроме того, такой вид оплаты позже станет доступным и жителям Европы. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В Ferrari заявили, что это решение было принято в ответ на запросы рынка и дилеров. Отмечается, что многие клиенты компании инвестировали в криптовалюту.

По словам главного маркетингово и коммерческого директора Ferrari Энрико Галлиера, такие запросы происходят от молодых инвесторов, построивших свое состояние на криптовалютах.

Отмечается, что в первой половине этого года Ferrari отправила более 1 800 автомобилей в свой американский регион, включающий США.

Сотрудничество с BitPaу

Ferrari начала сотрудничать с одним из крупнейших процессоров криптовалютных платежей BitPaу, который будет обрабатывать транзакции в биткоинах, Ethereum и USDC.

Когда Ferrari можно будет купить в Европе за крипту

Итальянский автопроизводитель, продавший 13 200 авто в 2022 году с ценами от 200 тысяч до 2 млн евро, планирует распространить криптоплатежи на Европу до первого квартала 2024 года, а затем и на другие регионы, где криптовалюты юридически приняты.

Европа, Ближний Восток и Африка являются самыми крупными регионами Ferrari, на которые приходится 46% от общего объема поставок автомобилей в первой половине 2023 года.