Wizz Air разобрал на запчасти два из трех самолетов, застрявших в аэропорту «Киев»

Венгерский лоукостер Wizz Air разобрал на запчасти два из трех самолетов Airbus 320, которые застряли в украинском аэропорту «Киев» (Жуляны) после полномасштабного вторжения, но не теряет надежды вывезти последнее целое авиасудно, сообщил глава Wizz Air Йожеф Варади в интервью италии. L'Economia.

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«Нам удалось спасти одно судно, которое оставалось во Львове (самолет эвакуировали, и сейчас он совершает регулярные рейсы, — ред.). Осталось три: из двух нам удалось привезти двигатели в Польшу. Осталось одно (судно) — оно в хорошем состоянии, но мы пока не можем его безопасно вывезти из страны», — сказал Варади.

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По информации источников агентства «Интерфакс-Украина», два самолета, двигатели которых эвакуировали в Польшу, полностью разобрали на запчасти. Третье судно получает необходимое обслуживание в Украине и готово к вылету при благоприятных обстоятельствах.

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