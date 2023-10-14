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14 октября 2023, 14:05 Читати українською

Нацбанк обязал банки декларировать сроки обмена принятой на инкассо валюты

Национальный банк обязал банки и небанковские учреждения, предоставляющие услуги по приему валюты на инкассо, указывать информацию о сроках выплаты клиентам возмещения за принятые на обмен иностранные банкноты. Соответствующее постановление № 122 правления НБУ от 2 октября 2023 опубликовано на сайте регулятора.

Национальный банк обязал банки и небанковские учреждения, предоставляющие услуги по приему валюты на инкассо, указывать информацию о сроках выплаты клиентам возмещения за принятые на обмен иностранные банкноты.
Фото: pixabay.com

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Теперь банки и небанковские учреждения, предоставляющие услуги инкассо, обязаны сообщать клиентам о:

  • установленных тарифах на услугу,
  • критериях значительного износа или повреждения банкнот инвалюты,
  • сроках выплаты возмещения за принятые банкноты в открытом доступе, в том числе на электронных устройствах при таковых.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 13 июля 7 банков из 65, работающих на рынке, оказывали услугу по приему изношенной иностранной валюты на инкассо, среди них:

Позже от нее отказался Укрэксимбанк.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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