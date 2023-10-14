Нацбанк обязал банки декларировать сроки обмена принятой на инкассо валюты

Национальный банк обязал банки и небанковские учреждения, предоставляющие услуги по приему валюты на инкассо, указывать информацию о сроках выплаты клиентам возмещения за принятые на обмен иностранные банкноты. Соответствующее постановление № 122 правления НБУ от 2 октября 2023 опубликовано на сайте регулятора.

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Теперь банки и небанковские учреждения, предоставляющие услуги инкассо, обязаны сообщать клиентам о:

установленных тарифах на услугу,

критериях значительного износа или повреждения банкнот инвалюты,

сроках выплаты возмещения за принятые банкноты в открытом доступе, в том числе на электронных устройствах при таковых.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 13 июля 7 банков из 65, работающих на рынке, оказывали услугу по приему изношенной иностранной валюты на инкассо, среди них:

Позже от нее отказался Укрэксимбанк.

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