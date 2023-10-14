Национальный банк в течение недели, с 9 по 13 октября, купил на межбанковском валютном рынке $0,25 млн и продал $575,24 млн. Чистая продажа валюты составила $574,99 млн против $1 151,69 млн на прошлой неделе — это был наибольший объем продаж валюты за неделю с начала года. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ за неделю вдвое снизил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $576,7 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $208,28 млн;
- продал $21 201,48 млн.
Чистая продажа валюты составила $20 993,2 млн.
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Источник: Минфин
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