НБУ за неделю вдвое снизил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 9 по 13 октября, купил на межбанковском валютном рынке $0,25 млн и продал $575,24 млн. Чистая продажа валюты составила $574,99 млн против $1 151,69 млн на прошлой неделе — это был наибольший объем продаж валюты за неделю с начала года. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $576,7 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $208,28 млн;

продал $21 201,48 млн.

Чистая продажа валюты составила $20 993,2 млн.

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