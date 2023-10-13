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13 октября 2023, 19:07 Читати українською

США установили исторический рекорд по добыче нефти

Добыча сырой нефти в США выросла до рекордных за всю историю наблюдений 13,2 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, сообщает отраслевое издание ExPro.

Добыча сырой нефти в США выросла до рекордных за всю историю наблюдений 13,2 млн баррелей в сутки.
Фото: pixabay.com

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По данным ЭИА, по сравнению с предыдущей неделей, завершившейся в конце сентября, объемы добычи нефти выросли на 300 тысяч баррелей в сутки, достигнув 13,2 млн баррелей в сутки.

Это самый высокий уровень добычи нефти за сутки в истории, превысивший предыдущий рекорд, установленный в марте 2020 года — 13,1 млн баррелей.

Из-за падения мирового спроса на нефть во время пандемии коронавируса с марта 2020 года объемы добычи нефти в США уменьшались, опустившись до 9,7 млн баррелей в сутки в феврале 2021 года.

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После пика пандемии в 2020—2021 годах спрос на нефть постепенно восстанавливался, что стимулировало увеличение добычи нефти, в том числе в США.

Ситуацию на мировом рынке изменило российское вторжение в Украину в конце февраля 2022 года. Мировые цены на нефть после вторжения достигали $130 за баррель, самых высоких значений за последнее десятилетие. Это побудило американские компании наращивать добычу нефти.

Рекордная добыча нефти в США стала возможной благодаря продолжению ограничений на добычу на экспорт нефти участниками картеля ОПЕК+, прежде всего Саудовской Аравией.

Источник: Минфин
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