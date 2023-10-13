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13 октября 2023, 14:41 Читати українською

Германия предоставила Укрэнерго 76 миллионов евро помощи для укрепления защиты энергообъектов

Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для НЭК «Укрэнерго». Средства будут направлены на строительство инженерной защиты подстанций. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для НЭК «Укрэнерго».
Фото: pixabay.com

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Денежные средства также пойдут на установку нового высоковольтного оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой.

По словам главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого, эти меры помогут улучшить надежность энергопитания потребителей.

«Также предоставленное финансирование поможет Укрэнерго в дальнейшем развитии взаимосвязей энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы», — заявил он.

Читайте также: В Украине возможны блекауты из-за обстрелов, но они не будут длительными — Минэнерго

В общей сложности, Укрэнерго привлекло более 220 млн евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций. Кроме того, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций Укрэнерго.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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