Германия предоставила Укрэнерго 76 миллионов евро помощи для укрепления защиты энергообъектов

Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для НЭК «Укрэнерго». Средства будут направлены на строительство инженерной защиты подстанций. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Денежные средства также пойдут на установку нового высоковольтного оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой.

По словам главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого, эти меры помогут улучшить надежность энергопитания потребителей.

«Также предоставленное финансирование поможет Укрэнерго в дальнейшем развитии взаимосвязей энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы», — заявил он.

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В общей сложности, Укрэнерго привлекло более 220 млн евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций. Кроме того, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций Укрэнерго.

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