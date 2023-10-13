Импорт товаров превысил экспорт с начала года почти на $20 миллиардов

За первые девять месяцев года в Украину импортировали товаров на $46,6 млрд, экспортировали из Украины — на $27,1 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

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Облагаемый импорт за этот период составил $38,3 млрд или 82% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2023 года составила $0,48/кг, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Импорт

В первые три квартала года Украина импортировала больше всего товаров из:

Китая — $7,4 млрд;

Польши — $4,9 млрд;

Турции — $3,7 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $14,1 млрд, при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 100,6 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $8,4 млрд, при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 57,2 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические товары — $7,9 млрд, при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 68,0 млрд грн, что составляет 21% поступлений таможенных платежей.

Экспорт

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польши — на $3,7 млрд;

Румынии — на $3 млрд;

Турции — на $1,9 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $16,1 млрд;

металлы и изделия из них — $3 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $2,3 млрд.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 472,9 млн грн.