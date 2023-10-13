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13 октября 2023, 14:06 Читати українською

Импорт товаров превысил экспорт с начала года почти на $20 миллиардов

За первые девять месяцев года в Украину импортировали товаров на $46,6 млрд, экспортировали из Украины — на $27,1 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

За первые девять месяцев года в Украину импортировали товаров на $46,6 млрд, экспортировали из Украины — на $27,1 млрд.
Фото: pixabay.com

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Облагаемый импорт за этот период составил $38,3 млрд или 82% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2023 года составила $0,48/кг, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Импорт

В первые три квартала года Украина импортировала больше всего товаров из:

  • Китая — $7,4 млрд;
  • Польши — $4,9 млрд;
  • Турции — $3,7 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — $14,1 млрд, при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 100,6 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $8,4 млрд, при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 57,2 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические товары — $7,9 млрд, при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 68,0 млрд грн, что составляет 21% поступлений таможенных платежей.

Экспорт

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польши — на $3,7 млрд;
  • Румынии — на $3 млрд;
  • Турции — на $1,9 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — $16,1 млрд;
  • металлы и изделия из них — $3 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $2,3 млрд.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 472,9 млн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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yarg
yarg
13 октября 2023, 14:54
#
Кто-то мне здесь рассказывал что в импорте — сплошной вискарик для айтишников и этот бардак нужно присечь. нужно курс 200 , вискарик подорожает , импорта не будет — и курс сразу опять станет 8.

А что в реальности :
У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
машини, устаткування та транспорт — $14,1 млрд,
продукція хімічної промисловості — $8,4 млрд,
паливно-енергетичні товари — $7,9 млрд
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preyvanamor
preyvanamor
13 октября 2023, 15:38
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Де можна конкретніше взнати, що це за такі «машини, устаткування і транспорт» завезли аж на 14 ярдів, коли економіка в глибокій просадці??
хто і де ті всі заводи що накупили машин і устаткування аж на 14 ярдів?
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