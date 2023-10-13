За первые девять месяцев года в Украину импортировали товаров на $46,6 млрд, экспортировали из Украины — на $27,1 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Импорт товаров превысил экспорт с начала года почти на $20 миллиардов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Облагаемый импорт за этот период составил $38,3 млрд или 82% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2023 года составила $0,48/кг, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Импорт
В первые три квартала года Украина импортировала больше всего товаров из:
- Китая — $7,4 млрд;
- Польши — $4,9 млрд;
- Турции — $3,7 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $14,1 млрд, при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 100,6 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $8,4 млрд, при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 57,2 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические товары — $7,9 млрд, при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 68,0 млрд грн, что составляет 21% поступлений таможенных платежей.
Экспорт
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польши — на $3,7 млрд;
- Румынии — на $3 млрд;
- Турции — на $1,9 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $16,1 млрд;
- металлы и изделия из них — $3 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $2,3 млрд.
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 472,9 млн грн.
Комментарии - 2
А что в реальности :
У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
машини, устаткування та транспорт — $14,1 млрд,
продукція хімічної промисловості — $8,4 млрд,
паливно-енергетичні товари — $7,9 млрд
хто і де ті всі заводи що накупили машин і устаткування аж на 14 ярдів?