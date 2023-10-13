Максимум за восемь месяцев: цены на газ в Европе превысили $600 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе во время биржевых торгов на Лондонской бирже ICE превысила $600 за тысячу кубометров. Такой показатель был достигнут впервые с середины февраля 2023 года, сообщает отраслевое издание enkorr.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $610/тыс. куб. м, или 56,01 евро за МВт-час. Общий рост цены с начала дня на бирже ICE к 11:15 по Киеву составил более 5%.

Причины роста цен

Рост цен связан с новостями о скором возобновлении забастовки работников СПГ-заводов Chevron в Австралии, а также остановкой добычи на газовом месторождении Тамар в Израиле из-за войны с ХАМАСом.

Конфликт начался в субботу, 7 октября, а цены на газ начали расти с понедельника, 9 октября.

В четверг, 12 октября, биржевые цены на газ ускорили рост до 11%. Ноябрьские фьючерсы достигали $562,2 за 1 тыс. куб. м.

Напомним

«Минфин» писал, что Израиль распорядился закрыть крупное газовое месторождение, которым управляет компания Chevron в восточном Средиземноморье, ссылаясь на соображения безопасности. Это стало причиной роста цен в Европе.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

Пройти опрос