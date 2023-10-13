Страны G7 заморозили $280 млрд российских активов. Их не разморозят до компенсации ущерба, нанесенного Украине

Министры финансов и руководители центробанков стран «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении обязались держать замороженными активы россии до тех пор, пока она не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Об этом говорится в заявлении финансовых представителей стран G7.

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Рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), созданная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов примерно в $280 млрд, и эта сумма будет уточняться в течение следующих месяцев.

«Мы напоминаем и подтверждаем заявление наших лидеров о том, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы рф в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине», — отметили представители G7.

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Они также пообещали вводить и применять санкции и другие экономические меры для дальнейшего подрыва «способности россии вести незаконную, неоправданную и непровоцированную агрессивную войну», а также предотвращать их обращение.

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