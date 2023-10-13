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13 октября 2023, 12:29 Читати українською

Страны G7 заморозили $280 млрд российских активов. Их не разморозят до компенсации ущерба, нанесенного Украине

Министры финансов и руководители центробанков стран «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении обязались держать замороженными активы россии до тех пор, пока она не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Об этом говорится в заявлении финансовых представителей стран G7.

Министры финансов и руководители центробанков стран «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении обязались держать замороженными активы россии до тех пор, пока она не компенсирует нанесенный Украине ущерб.
Фото: pixabay.com

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Рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), созданная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов примерно в $280 млрд, и эта сумма будет уточняться в течение следующих месяцев.

«Мы напоминаем и подтверждаем заявление наших лидеров о том, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы рф в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине», — отметили представители G7.

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Они также пообещали вводить и применять санкции и другие экономические меры для дальнейшего подрыва «способности россии вести незаконную, неоправданную и непровоцированную агрессивную войну», а также предотвращать их обращение.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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