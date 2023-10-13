Курс валют на 13 октября: Доллар на наличном рынке в покупке вырос на 10 копеек

В пятницу, 13 октября, на наличном рынке курс доллара в покупке вырос на 10 копеек, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и продаже.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 4 копейки, а в продаже подешевел на 2 копейки. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,18, евро — 40,40−40,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,39−36,41 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,35−38,36 грн/евро.

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