Правительство Эстонии одобрило законопроект об использовании российских замороженных активов

Правительство Эстонии одобрило и направило в парламент постановление об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

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Законопроект, который мы с правительством сегодня направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы санкционированных в Эстонии лиц для компенсации ущерба от войны в Украине. Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. россия должна компенсировать Украине весь нанесенный войной ущерб", — заявила премьер Эстонии Кая Каллас.

Она выразила пожелание, чтобы Евросоюз как можно быстрее завершил работу по использованию российских замороженных активов и выработке практических решений.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна приветствовал инициативу Эстонии по использованию замороженных активов России.

«Частью законопроекта является инициатива Эстонии по использованию замороженных активов россии для компенсации ущерба, нанесенного жестокой войной россии в Украине. Деньги на компенсацию ущерба, причиненного россией Украине, не должны поступать только от налогоплательщиков других стран», — заявил он.

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Глава МИД пояснил, что согласно законопроекту, замороженные российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будут возмещены убытки от войны.

Для применения этого механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.

Замороженные активы рф

В Эстонии на момент подготовки проекта на основании международных санкций были заморожены российские активы на сумму около 38 млн евро.

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