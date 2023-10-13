Курс валют НБУ: доллар подешевел на четыре копейки

Национальный банк Украины установил на 13 октября 2023 года официальный курс гривны на уровне 36,39 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 13 октября установил официальный курс евро на уровне 38,64 грн. Евро подорожало на 1 копейку.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 36 копеек в покупке и на 35 копеек в продаже.

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