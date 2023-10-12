В проекте госбюджета-2024 Кабмин заложил более 40 миллиардов на финансирование программ поддержки бизнеса

Украинский бизнес, который продолжает работать и пытается развиваться, несмотря на войну, должен получить от правительства максимальную поддержку. Об этом отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

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По ее словам, в проекте Государственного бюджета на 2024 год правительство заложило более 40 млрд грн на финансирование программ поддержки бизнеса. В частности, 18 млрд грн в поддержку малого и среднего бизнеса из-за доступного кредитования и более 3,5 млрд грн — из-за предоставления грантов на развитие.

1,4 млрд грн предусмотрено на гранты для перерабатывающих перерабатывающих предприятий, чтобы стимулировать их создание и расширение действующих, ведь Украина стремится увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП с нынешних 10% до 20−25%.

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Также в следующем году будет возобновлена программа компенсации стоимости сельхозтехники отечественного производства, на которую заложено 1 млрд. грн.

Кроме того, впервые в бюджете предусмотрены средства на развитие индустриальных парков — 1 млрд грн, еще 3 млрд грн — в поддержку реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями, а также 2 млрд грн на гуманитарное разминирование, в котором нуждаются аграрии.

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