Французский производитель электрического оборудования Legrand продал бизнес в россии

Французская группа Legrand, производящая широкий спектр электрооборудования разной степени сложности, завершила продажу своих активов в россии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что соглашение о продаже российского бизнеса местному игроку вступило в силу 4 октября.

«Legrand больше не будет работать на российском рынке», — заявили в компании.

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Legrand решила уйти из россии в конце января из-за «рост операционных трудностей и неопределенности». Тогда она сообщила, что рассматривает разные варианты, чтобы обеспечить передачу своего бизнеса.

Новый владелец трех заводов Legrand

По данным РосСМИ, новым владельцем трех российских заводов Legrand и 20 представительств стала местная электротехническая компания IEK Group.

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