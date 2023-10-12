Украина нуждается в дополнительном плане с Международным валютным фондом для продолжения международной финансовой поддержки Украины в 2024 году. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.
НБУ хочет разработать «План Б» с МВФ для сохранения международной поддержки Украины
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«План Б»
Во время встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Гитой Гопинат в Мараркеше он сказал, что турбулентность может произойти где угодно и в любое время, поэтому требуется системный глобальный предохранитель.
«Мы должны разработать наш общий детальный „План Б“, чтобы обеспечить постоянство программы расширенного финансирования и сохранить макрофинансовую устойчивость Украины при любых условиях», — сказал Пышный.
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Со своей стороны, Гопинат отметила успешный переход НБУ к управляемой гибкости курса, а также подтвердила как понимание Фондом потребностей Украины, так и готовность к разработке предохранителей на случай реализации рисков.
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