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12 октября 2023, 16:13 Читати українською

Официальный курс пробил новый психологический уровень. Нацбанк продал $120 миллионов

Курс доллара начал в разные стороны раскачиваться на валютных торгах межбанка после перехода к управляемому гибкому курсу.

Курс доллара начал в разные стороны раскачиваться на валютных торгах межбанка после перехода к управляемому гибкому курсу.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСегодня, 12 октября, торговля на платформе Bloomberg начиналась на уровне 36,4105 грн/$, но уже около 10:30 был, пробил уровень 36,40 грн/$, и доллар быстро просел на 36,3950 грн/$ и 36,391 грн/$.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сегодня, 12 октября, торговля на платформе Bloomberg начиналась на уровне 36,4105 грн/$, но уже около 10:30 пробил уровень 36,40 грн/$, и доллар быстро просел на 36,3950 грн/$ и 36,391 грн/$. Отдельные покупатели ставили минимальный ценник на уровне 36,30 грн/$, но до этого уровня рынок не дошел и фактических сделок на этом уровне не фиксировалось.

Однако на этом курсовые движения не закончилась и под занавес торгов (после 15 часов) неожиданно для многих произошел курсовой откат. Котировки вышли сначала на 36,40 грн/$, а затем и на 36,44 грн/$. Хотя на этих уровнях было заключено немного сделок — в районе $5 млн.

Потому по итогам дня официальный курс гривна/доллар вырос с 36,4385 грн/$ до 36,3931 грн/$ (на 13 октября).

Объем торгов на Bloomberg подрос со вчерашних $107,9 до $140,5 млн. Продажу Нацбанка оценивают где-то в $120 млн против вчерашних $90 млн.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+43
Alex2006
Alex2006
12 октября 2023, 16:25
#
А кабанчики мріяли, що НБУ щодня буде продавати по 500млн) Як я і казав, панічний попит задовольнили, тепер усе як і раніше)
+
0
Lolik1837
Lolik1837
12 октября 2023, 17:35
#
«А кабанчики мріяли,»

???

А разве НБУ не продавал сегодня валюту, что бы удовлетворить спрос ?

Вот когда НБУ ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ продавать валюту и рынок покупателей и продавцов будет уравновешивать баланс и курс будет стабилен- вот тогда и можно говорить о какой то стабильности курса.

Хоть 120 миллионов в день выбрасывает НБУ на поддержку курса , хоть 500 млн в день , но он их выбрасывает и это не может длиться вечно
+
0
Alex2006
Alex2006
12 октября 2023, 17:39
#
>Хоть 120 миллионов в день выбрасывает НБУ на поддержку курса , хоть 500 млн в день , но он их выбрасывает и это не может длиться вечно
Якщо допомога надходить вище за витрати — ще й як може, як і було, коли НБУ спокійно зливав валюту і ЗВР продовжували при цьому рости :) Ну, а з поточними витратами ЗВР 700млн на місяць нам їх вистачить ще на 4+ роки :)
+
+47
financialGenius
financialGenius
12 октября 2023, 16:35
#
Посмотрим что через месяц -два будет … сейчас хватает резервов конечно … поэтому держат даже немного опустился) Но вспоминается 14 года когда с 8 до 12−13 подскочил и при каждом откате на пару копеек прям меморандумы пели и праздновали победу , а когда +1−2 грн за сутки и когда официальный 16 а в абменниках 24 так воды в рот набрали …
+
+62
Andromedia
Andromedia
12 октября 2023, 16:37
#
Пружина стискається
+
+8
Alex2006
Alex2006
12 октября 2023, 16:41
#
Ахахаха, давно цю казочку не чув) А що за пружина, не підкажете? Бо пружина — це зазвичай накопичений відкладений попит, а його нема, увесь попит зараз задоволений і ми навпаки маємо відкладену пропозицію. Чи ви про пружину вниз, коли експортери почнуть зливати притриману виручку?
+
+15
viicore
viicore
12 октября 2023, 16:44
#
Довго стримувати падіння курсу долара не зможуть, як я і прогнозував буде поступове падіння до 36грн, якби трохи раніше зробили гнучкий курс ми би вже побачили цифру 35 на міжбанку коли обмінки впритул наближались до 37. Люди просто не розуміють що в економіку залітає пару мільярдів валюти щомісяця чисто донорскою домогою, і переварити це друком гривні дуже скаладно. Якщо уявити ситуацію що станок друкарський на місяць вимкнуть ми побачимо 28 кліпнути не встігнуть. Якщо пригадати раніше після однго такого траншу на рік від мвф курс реагував цілими гривнями +- на цю новину. А тут золотий дощ просто кожен місяць.
+
+12
financialGenius
financialGenius
12 октября 2023, 17:01
#
Да , но этот золотой дождь уходит на ЗСУ очень много и там остатки не так тяжело переварить остаётся …
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