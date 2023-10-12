Курс доллара начал в разные стороны раскачиваться на валютных торгах межбанка после перехода к управляемому гибкому курсу.
Официальный курс пробил новый психологический уровень. Нацбанк продал $120 миллионов
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Сегодня, 12 октября, торговля на платформе Bloomberg начиналась на уровне 36,4105 грн/$, но уже около 10:30 пробил уровень 36,40 грн/$, и доллар быстро просел на 36,3950 грн/$ и 36,391 грн/$. Отдельные покупатели ставили минимальный ценник на уровне 36,30 грн/$, но до этого уровня рынок не дошел и фактических сделок на этом уровне не фиксировалось.
Однако на этом курсовые движения не закончилась и под занавес торгов (после 15 часов) неожиданно для многих произошел курсовой откат. Котировки вышли сначала на 36,40 грн/$, а затем и на 36,44 грн/$. Хотя на этих уровнях было заключено немного сделок — в районе $5 млн.
Потому по итогам дня официальный курс гривна/доллар вырос с 36,4385 грн/$ до 36,3931 грн/$ (на 13 октября).
Объем торгов на Bloomberg подрос со вчерашних $107,9 до $140,5 млн. Продажу Нацбанка оценивают где-то в $120 млн против вчерашних $90 млн.
Комментарии - 8
???
А разве НБУ не продавал сегодня валюту, что бы удовлетворить спрос ?
Вот когда НБУ ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ продавать валюту и рынок покупателей и продавцов будет уравновешивать баланс и курс будет стабилен- вот тогда и можно говорить о какой то стабильности курса.
Хоть 120 миллионов в день выбрасывает НБУ на поддержку курса , хоть 500 млн в день , но он их выбрасывает и это не может длиться вечно
Якщо допомога надходить вище за витрати — ще й як може, як і було, коли НБУ спокійно зливав валюту і ЗВР продовжували при цьому рости :) Ну, а з поточними витратами ЗВР 700млн на місяць нам їх вистачить ще на 4+ роки :)